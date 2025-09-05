Edirne'de Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, vatandaşlarla bir araya gelerek soruları yanıtladı ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıya belediye meclis üyeleri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kıral, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz halk buluşmamızda ortaya koyduğumuz birlik ve dayanışma bize güç verdi. Bundan sonra da şeffaf, adil ve hesap verebilir bir anlayışla beldemizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Birlikte, daha güzel bir Yenimuhacir için yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

