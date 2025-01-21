İzmir Bornova Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte kamuoyunda ‘Okul Yolu’ olarak bilinen Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi’ni yenileme çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - Yeni yola ilk asfalt serimi Bornova Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilince, bu okuldan mezun olan Bornova Belediyesi Başkanlığı, İzmir Milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği yapmış olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın’ın da çalışmaları yerinde takip etti. Kendi eğitim gördükleri dönemde yaşadıkları okula ulaşımın zorluklarını hatırlatan iki isim, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye pek çok sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi yetiştirmiş olan BAL’a ve çevresindeki çok sayıda okula katkı sağlayacak çalışma için teşekkür etti.

Başkan Eşki: “Bornova’nın değerlerine sahip çıkıyoruz”

Bornova Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, Bornova Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okula ve alışveriş merkezine ulaşımı sağlayan Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi’ni yenilemek için çalışmalara başladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu önemli çalışmayı Bornova’nın yetiştirdiği değerlerle birlikte başlatmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Eşki, “Bornova Anadolu Lisesi’nin önündeyiz ve buranın asfalt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu okula değer veren, burada eğitim görmüş çok değerli isimlerle bir araya gelmek bizleri mutlu etti. Hem bölge trafiğini rahatlatacak hem de çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bu projeyi hayata geçirmek bizim için büyük bir onur” diye konuştu.

Sındır ve Çapın’dan Başkan Eşki’ye teşekkür

CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın, Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederek, Bornova Anadolu Lisesi’nin Türkiye’nin lider isimlerini yetiştirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise bu çalışmanın sadece trafiği rahatlatmayacağını, aynı zamanda bölgeyi daha güvenli hale getireceğini belirtti. Sındır, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Bornova’ya kazandırdığı projelerle gurur duyduğunu da ifade etti.