İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür projesi Yeniden Sinematek, kış sezonuna Clint Eastwood’un unutulmaz filmlerinden oluşan retrospektif seçkiyle başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, kış sezonunu “Clint Eastwood: Retrospektif” seçkisiyle Elhamra Sahnesi'nde açıyor. Eastwood’un filmlerinden oluşan seçki, ekim ayı boyunca pazar günleri sinemaseverlerle buluşacak. Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği de ekim ayında devam edecek.

1926 yılında sinema olarak hizmet vermeye başlayan ve Elhamra Sineması olarak anılan Elhamra Sahnesi, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek programına ev sahipliği yapacak. Dünya sinema tarihine hem oyunculuğuyla hem de yönetmenliğiyle unutulmaz eserler bırakan Eastwood’un filmlerinden oluşan seçki ekim ayı boyunca pazar günleri Konak’ta bulunan Elhamra Sahnesi'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İzmirlilerin ilgiyle takip ettiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi etkinliği kapsamında da iki film sinemaseverlerle buluşacak.

BİR WESTERN KLASİĞİ: SOLUK BENİZLİ ADAM

Clint Eastwood’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı isimsiz adam karakteriyle beyaz perdede göründüğü 1985 ABD yapımı filmde, mütevazi bir maden arayıcısı, köyünün topraklarını açgözlü bir maden şirketinden koruyor. Film 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde gösterilecek.

NEFES KESİCİ BİR TAKİP: ATEŞ HATTINDA

Clint Eastwood’un John Malkovich ile birlikte rol aldığı 1993 ABD yapımı suç, dram ve gerilim türlerindeki Ateş Hattında filminde, John F. Kennedy’yi suikastten koruyamamış kıdemli bir ajan olan Frank Horrigan (Clint Eastwood) ile psikopat bir katilin (John Malkovich) hikâyesi anlatılıyor. Film 12 Ekim Pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde gösterimde olacak.

SAVAŞI MEKTUPLARDAN OKUMAK: IWO JİMA'DAN MEKTUPLAR

Clint Eastwood’un ustalık dönemi yönetmenliği ile göz doldurduğu Iwo Jima'dan Mektuplar filmi, Akademi Ödülleri'nde Ses Düzenlemede En İyi Başarı Ödülü'ne ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. 2006 ABD yapımı dram ve savaş türlerindeki film, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri tarafından Japonya’nın elinde olan Iwo Jima Adası’na yapılan saldırı üzerinden savaşta yaşananlara kaybedenin tarafından odaklanıyor. Film, 19 Ekim Pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde olacak.

MACERA DOLU BİR YOL HİKÂYESİ: HONKYTONK MAN

Yönetmenliğini Clint Eastwood’un üstlendiği ve Clancy Carlile’nin “Honkytonk Adamı” adlı eserinden sinemaya uyarlanan 1982 ABD yapımı Honkytonk Man filminin başrolünde de Eastwood yer alıyor. Western, komedi, dram ve müzik türlerindeki filmde hasta ve düşkün halde olan gezgin western şarkıcısı Red Stovall’in büyük bir çıkış yapmak için genç yeğeni Whit ile birlikte çıktığı macera dolu yolculuğu konu ediliyor. Film, 26 Ekim Pazar saat 16.00'da Elhamra Sahnesi'nde gösterilecek.

BİR KAÇIŞ VE YÜZLEŞME: KAÇAKÇI

Yönetmen koltuğunda Clint Eastwood’un oturduğu ve başrollerinde Clint Eastwood ve Bradley Cooper’ın yer aldığı 2018 ABD yapımı modern western, dram, suç ve gerilim türlerindeki Kaçakçı filmi, Sam Dolnick’in The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule adlı eserinden beyaz perdeye uyarlandı. Seksenlerinde parasız ve yalnız olan Earl Stone, sadece araba kullanmasını gerektiren bir işi kabul ederek bilmeden uyuşturucu karteline kuryelik yapmaya başlıyor ve bir süre sonra polis de onun peşine takılıyor. Film, 26 Ekim Pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde gösterilecek.

ARABADA FİLM KEYFİ DEVAM EDİYOR

Yeniden Sinematek’in ilgiyle takip edilen “Arabada Film Keyfi” etkinliği de ekim ayında devam ediyor. 2 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (Sil Baştan)” gösterilecek. 9 Ekim Perşembe günü ise Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı yılın çok konuşulan F1 filmi sinemaseverlerle buluşacak.

KATILIM KOŞULLARI

Etkinliklere katılım ücretsiz davetiye sistemiyle gerçekleşiyor. Davetiyeler,kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilecek. Her araç için bir QR kod yeterli olacak ve alana girişler saat 18.30’da başlayacak. Gösterimler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak sunulacak.