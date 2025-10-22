TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.ANKARA (İGFA) - Vergi adaletini güçlendirmeyi ve kayıt dışılığı azaltmayı hedefleyen teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, vergi düzenlemelerini içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlandı. Komisyondaki görüşmelere, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti.

CHP’DEN ELEŞTİRİ: “ALT KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLSÜN”

Toplantının açılışında söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve sıkışık bir takvimle gündeme getirildiğini belirterek, bir alt komisyon kurulması gerektiğini savundu. Ağbaba, düzenlemenin özellikle bütçe görüşmeleri öncesi aceleye getirildiğini ve toplumsal etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini dile getirdi.

AK PARTİ: “VERGİ ADALETİ VE MALİ DİSİPLİN HEDEFLENİYOR”

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kanun teklifinin temel amacının vergi adaletini güçlendirmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek olduğunu vurguladı. Altınsoy, devletin kamu hizmetlerini büyük oranda vergi gelirleriyle finanse ettiğine dikkat çekerek, teklifin mali disiplinin sağlanması ve kamu gelirlerinin artırılması yönünde önemli yapısal düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Altınsoy, düzenlemenin içeriğine dair; bazı vergi istisnalarının kaldırılması, vergi dışında kalan bazı alanların kapsama alınması, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik adımlar, vergi planlama aracı olarak kullanılan uygulamaların sınırlandırılmasının hedeflendiğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Komisyonda milletvekilleri, kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.