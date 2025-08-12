Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerini belirleyen kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü ilçelerinde yeni mahkeme teşkilatları kurulurken, 15 idare mahkemesi ve çeşitli ihtisas mahkemelerinin yargı çevreleri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararlarıyla, yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge dereceleri belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

YENİ MAHKEMELER VE DÜZENLEMELER

HSK, 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirlerken; 3 Bölge İdare Mahkemesi, 10 Ağır Ceza Mahkemesi, 10 İnfaz Hâkimliği, 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aile Mahkemesi, 1 Ticaret Mahkemesi, 5 İş Mahkemesi, 2 Tüketici Mahkemesi ve 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemelerin yargı çevrelerini düzenledi:

YENİ MAHKEME TEŞKİLATLARI KURULDU

Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü ilçeleri, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak bu ilçelerde yeni mahkeme teşkilatları kuruldu.

Bu düzenleme, yerel düzeyde adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırması amaçlandı.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Tunç, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Söz konusu kararlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz