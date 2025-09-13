Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam ise görevden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka karar göre, Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üye olarak Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.