Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, eşik analizi, yer seçimi etüdü ve özet değerlendirme raporu gibi yeni düzenlemeler getirildi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 6 Eylül 2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Aralık 2018 tarihli yönetmelikte yapılan değişiklikler, yatırım alanlarının belirlenme sürecini daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi amaçlandı.

Buna göre, eşik analizi tanımı, çevre düzeni planları, topoğrafik haritalar, uydu görüntüleri ve sayısal coğrafi uygulamaları kapsayacak şekilde genişletildi.

Kurumların görüş bildirme süresi 30 gün olarak belirlenirken, gerekli hallerde 30 gün ek süre tanınacağı kaydedildi.

Yer seçimi etüt raporu bölümleri yeniden tanımlanırken, yatırım alanlarının sınırları Resmi Gazete’de ilan edilecek, tapu kayıtlarına satış, devir ve haciz yasağı şerhi konulacağı, alanların OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya sanayi sitesi olarak kullanılabileceği belirtildi.

