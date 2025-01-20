Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin'in Mut ilçesinde dişi yaban keçisini yasa dışı avlayan iki kişiye 673 bin 766 TL para cezası kesilirken, şahısların ruhsatsız silahlarına el konuldu.ANKARA (İGFA) - Yasadışı avcılıkla ilgili haberi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin verdi.

Genel Müdür Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Mut ilçesindeki DKMP Şefliği ekiplerinin, Mut Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yaptığı denetimlerin ayrıntılarını paylaştı. Çokçetin'in videolu paylaşımında denetimlerde yasa dışı dişi yaban keçisi avladığı tespit edilen iki kişiye tutanak tutuldu.

Yasadışı Avcılık Cezasız Kalmadı! ????Mersin Mut DKMP Şefliği ekiplerimiz, Mut Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yaptıkları denetimde yasa dışı avlanmış dişi bir yaban keçisi tespit etti. Bu olayla ilgili 2 kişiye 673.766 TL yaptırım uygulandı.Doğayı ve yaban hayatını… pic.twitter.com/ssAhkyTDkA— Kadir ÇOKÇETİN (@kadircokcetin06) January 20, 2025

Toplamda 673 bin 766 TL para cezası uygulanırken, şahısların ruhsatsız silahlarına da el konulduğu bildirildi.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, doğayı ve yaban hayatını korumanın herkesi sorumluluğu olduğunu beliterek, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.