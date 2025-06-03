YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın MEVA sistemiyle tapuda düşük satış beyan edenleri tespit ettiğini ve ciddi cezalar uygulanacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mekansal Veri Analizi (MEVA) sistemi, taşınmaz alım satımında düşük beyanları ortaya çıkardı.

Bursa'da faaliyet gösteren Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Başkanı Sevcan İlici, 16 binden fazla taşınmaz tarandığını, 9 bin 150 kişi düşük beyanda bulunduğunu belirterek, 2 bin 475 kişi gönüllü uyumla matrah farkını ödeyerek cezadan kurtulduğunu söyledi.

“GERÇEK BEDEL BİLDİRİLMELİ”

Gayrimenkul satış ve kira gelirlerinin vergiye tabi olduğunu hatırlatan Başkan İlici, “MEVA ile vergi daireleri taşınmazları anlık izleyebiliyor. Satış ve kira gelirleri denetim altında. Ciddi cezalarla karşılaşmamak için gerçek beyanda bulunulmalı” uyarısı yaptı.

MEVA’nın vergi kayıplarını önleyip sektörü şeffaflaştıracağını belirten İlici, sorun yaşamamak için gayrimenkul işlemlerinde uzman firmalardan profesyonel destek alınması gerektiğini yönündeki tavsiyesini yineledi.