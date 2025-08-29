Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Ödemiş’te orman yangınında zarar görenler için 281 konutun temel atma törenine katıldı. Konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini açıklayan Kurum, “Ormanlar ranta açılıyor” iddialarını yalanladı.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlar için inşa edilecek 281 konutun temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, Ödemiş’te 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağı ile Seferihisar Camiikebir Mahallesi’nde 143 konutun yapımına başlandığını duyurdu.

Konutların en geç 1 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, yangının üzerinden bir ay geçmeden söz verdikleri gibi temelleri attıklarını ifade etti.

TOKİ ile köy evlerimizin inşasına hemen başladıklarını anlatan Bakan Kurum, "Ödemiş ve Seferihisar’da ailelerimiz yeni yuvalarında anılar biriktirecek. İzmir’in bereketi yeniden canlanacak” dedi. Daha önce Antalya ve Muğla’daki yangınlar ile İzmir depreminde de afetzedelere hızlıca konut teslim ettiklerini anımsatan Bakan Kurum, asrın felaketi sonrası 1 milyondan fazla vatandaşın yeni evlerine kavuştuğunu söyledi.

“RANT İDDİALARI SAYGISIZLIK”

Bakan Kurum, her yangın sonrası ortaya atılan “ormanlar ranta açılıyor” iddialarına da tepki gösterdi.

Muğla ve Antalya’da da aynı yalanların söylendiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Ama ormanlar ranta açılmadı, afetzedeler evlerine kavuştu. İzmir’de de aynı iftiraları duyduk. Burası Ödemişli kardeşlerimize aittir ve öyle kalacaktır. Bu yalanlar, milletimizin acısına saygısızlıktır.” diye konuştu.

Bilecik ve Sındırgı’da da Çalışmalar Başlıyor

Öte yandan Bilecik’teki yangın ve Balıkesir Sındırgı’daki 6,1’lik depremden etkilenenler için de yakında afet konutlarının temellerinin atılacağını müjdeleyen Bakan Kurum, “Devletimiz her derdin devası olacak” dedi.

Konuşmalar sonrasında Bakan Kurum, yangında evi yanan 60 yaşındaki Cavit Özer ve 56 yaşındaki Hüseyin Köymen ile birlikte temel atma butonuna bastı.