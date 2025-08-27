Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik’teki köylerde evlerin inşası için kolları sıvadı. 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş’te temel atma töreni yapılacak. Yöresel mimariye uygun olarak projelendirilen evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Bilecik’te 27 Haziran’da, İzmir’de ise 29 Haziran’da farklı bölgelerde çıkan orman yangınları sonrası, iki il "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.

Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, ilk etapta İzmir ve Bilecik’te hak sahipliği süreçlerini tamamladı. Bu kapsamda İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konut inşa edilmesine karar verildi.

BAKAN KURUM SÖZ VERMİŞTİ

Afetin hemen ardından hasar gören köyleri ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızla saracağını belirterrek, hak sahipliği tespiti tamamlanan köylerde inşa çalışmalarının Ağustos ayı içinde başlayacağının sözünü vermişti. Bakan Kurum’un talimatları doğrultusunda TOKİ ihale süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlarken bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş’te temel atma törenine katılarak orman yangınında hasar gören köylerde yeni evlerin inşa sürecine start vereceği öğrenildi.