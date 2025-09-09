Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Ardahan ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Yağış dışında kalan bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.