Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Tarihi Köşk Medrese’de düzenlenen “Kumaştan Hikayeler Sergisi"nin açılışı protokolün katılımıyla gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 06-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival kapsamında, restorasyonu Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Tarihi Köşk Medrese’de, Anadolu geleneksel el becerisi olan parçalıbohça sanatı aracılığıyla, kültürel belleği görünür kılmayı hedefleyen sergi ise sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

KÖŞK MEDRESE’NİN RUHUNA UYGUN BİR SERGİ GERÇEKLEŞTİ

700 yılı geçkin bir süredir ayakta olan Tarihi Köşk Medrese’nin kapılarının böyle bir sergiyle açılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Kültür Yolu Festivali önemli. Kültür Bakanımız ve Genel Başkan Vekilimiz başta olmak üzere milletvekillerimizin katılımıyla cuma günü açılışı yapıldı, devam ediyor. Kültür Yolu Festivali’nin bir ayağı olarak da Köşk Medrese’de Kumaştan Hikayeler Sergimizi gerçekleştiriyoruz. Moğollar‘dan Kayseri’yi temizleyen Alâeddin Eretna’nın yaptırmış olduğu bir medreseden bahsediyoruz. Köşk Medrese daha önceki dönemlerde medrese, aşevi, kışla, hapishane olarak kullanılmış. İçerisinde Eratna’nın eşi Suli Paşa’nın, çocuğunun ve torunlarının türbeleri yer alıyor. Uzun süredir de atıl bir vaziyette kapıları kapalıydı. Vakıflar Bölge Müdürümüzle burayı gezip görüştük. Ben de çok merak ediyordum. Kayseriliyim, ömür boyu burada yaşadım ama kapısından içeri girmek nasip olmamıştı; ta ki Melikgazi Belediye Başkanı olana kadar. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bize kiralandı, biz de restorasyonunu tamamladık. Peyzajının ön kısmı bitti, tamamen bitince bir etkinlik alanı yapacağız. Burası özellikle Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz açısından derece önemli. Onlarla burada birçok etkinlikler yapacağız. Kayseri’nin yaşayan Türk İslam eserleri açısından en önemli eserlerinden bir tanesi. Biz de ruhuna uygun bir şekilde burayı faaliyette bulunduracağız. Bu önemli sergi ile ilk faaliyeti yapmış oluyoruz. Köşk Medrese’nin resmi açılışını ise son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa sürede gerçekleştireceğiz. 700 yılı geçkin bir süredir ayakta olan bu eser, restorasyonumuzdan sonra kapılarını ilk defa böyle bir sergiyle açmış oluyor. Hayırlı olsun. Başta sanatçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, “İstanbul’dan gelen sanatkarımıza, bu güzel eserleri meydana getirdiği için Elisabeth Hanım’a teşekkür ediyorum. Destek olan hanım grubuna ellerinize sağlık, Allah uzun ömürler versin, eserlerinizi daim etsin diyorum. Sevgili Başkanımızı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü de bu güzel eseri tekrar şehrimizin envanterine kazandırdıkları için teşekkürle yad ediyorum. Köşk Medrese gerçekten şehrimizin tarihinde çok önemli bir eser. Kapalıydı, daha sonra da restorasyona alındı ve şimdi Allah’a şükür serbestçe, özgürce girip rahat rahat geçmişimizin izlerini görme şansına sahip olduk. Özellikle de yapılan eserler gerçekten birbirinden güzel, çok değerli. Güzel medresemizi tekrar şehir hayatımıza kazandıran arkadaşlarımıza, emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

Sanatçı ve Küratör Elisabeth Strub Madzar ise, sergiye dair önemli bilgiler vererek Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.