2025-2026 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde eğitime değer katan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda destekleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatlarıyla özel halk otobüsüyle ulaşım sağlayan öğrencilere bitmeyen kalem hediye edildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim sezonu ilk gününde ulaşımlarını özel halk otobüsüyle sağlayan öğrencilere bitmeyen kalem hediye edilirken aynı zamanda özel halk otobüslerinde denetimler gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Rasim Arı'nın hediyesi olarak öğrencilere bitmeyen akıllı kalem hediye edilirken okulun ilk günü yeni okul sezonunda öğrencilere başarılar dilendi.

Öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum diye konuştu.

Öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerine olanak sağlamak için Zabıta Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanındaki tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların yaşam kalitesini ön planda tutarak hizmet standardını yükseltmeyi amaçlayan Nevşehir Belediyesi memnuniyeti esas alan hizmet anlayışıyla, konforlu ve güvenli ulaşım için denetimlere devam edecek.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçların eksiklerini giderilmesi uyarısı yapıldı.