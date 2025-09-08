Nilüfer Belediyesi, 2025-2026 eğitim yılı başlarken ilçe genelindeki 1500 ihtiyaç sahibi öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği kırtasiye yardımını bu yıl da gerçekleştirdi.

Nilüfer’de oturan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan destek kapsamında, temel kırtasiye malzemeleri ile okul çantası hediye edildi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala dağıtılan malzemelerle, öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin okul masraflarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl toplam bin 500 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti verdi.