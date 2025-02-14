Olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta başında yoğun olan yağışlar yurdu terk etmeye başlarken, sıcaklıkların artarak mevsim normallerine ulaşması öngörülüyor. Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin edildi.

Vatandaşlar; buzlanma, don olayının yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurtdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.