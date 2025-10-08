Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıkları, yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarının tahsil usullerini düzenleyen yönetmelik yayımladı. 4925 sayılı Kanun ve 655 sayılı KHK kapsamındaki cezalar, muhasebe birimleri, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla tahsil edilecek; tahsilat edilmeden yurt dışı çıkış engellenecek.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” ile cezaların tahsilini kolaylaştırdı.

Buna göre hazırlanan yönetmelik, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26. maddesi ve 655 sayılı KHK’nın 28. maddesine dayandırıldı.

TAHSİL USULLERİ

Yabancı plakalı taşıtlara ve sürücülere verilen idari para cezaları, yetkili kurumlar (Bakanlık, Emniyet, Jandarma, Ticaret Bakanlığı sınır birimleri, belediyeler) tarafından düzenleneceği, cezaların; muhasebe birimleri, vergi daireleri, bankalar veya PTT şubelerine ödenecek; hudut kapılarında banka/kredi kartıyla tahsilatın mümkün olabileceği ve tebliğ edilmese bile tahsilat anında tebliğ sayılacağı hüküm altına aslındı.

VERİ PAYLAŞIMI VE ÇIKIŞ ENGELİ

Cezaların elektronik ortama aktarılacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne iletileceği belirtilen yeni yönetmlikle birlikte süresinde ödenmeyen cezaların 6183 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine aktarılacağı ve tahsilat edilmeden yabancı plakalı taşıtın yurt dışı çıkışına gümrük idaresi izin verilmeyeceği kaydedildi.

Cezayı veren kurumların tahsilat verilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan sorgulayabileceği bildirildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz