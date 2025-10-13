Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşan Aras Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Maç öncesi parkeye çıkan itfaiye personeline plaket takdim edildi.İZMİR (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası 12 Ekim’de oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Aras Spor Kulübü’nün Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldiği mücadele, Alsancak Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Karşılaşma öncesinde Aras Spor Kulübü, yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na anlamlı bir jestte bulundu.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve beraberindeki itfaiye personeli, alkışlar eşliğinde sahaya davet edilerek plaketle onurlandırıldı. Plaketi, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın takdim etti. Ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar ile Aras Spor Kulübü kaptanı Hazal Selin Uygur’a İzmir İtfaiyesi’nin flamasını takdim ederek, iki takıma da başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Maç öncesi düzenlenen seremonide konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Şehrimizin takımına ve Fenerbahçe’ye kazasız belasız, çok iyi bir sezon diliyorum. Bu şehir itfaiye teşkilatına sonsuz güveniyor. Bizler de bu güveni taze tutmak için her gün var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşili, toprağı, havası ve suyu tertemiz bir İzmir için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.