Muratpaşa Belediyesi'nin, bir yanı Akdeniz’e, diğer yanı konakları ve begonvillerle sarılı sokakları ve meydanlarıyla tarihe uzanan Antalya’nın tarihi kent merkezinde düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi.ANTALYA (İGFA) - 21 ülkeden 26 şehrin katılımıyla gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca konserlerden sergilere, sokak performanslarından dans gösterilerine uzanan zengin programıyla Kaleiçi’nin tarihi atmosferine renk kattı.

Festival programı, Akra Antalya’da gerçekleştirilen gala yemeğiyle başladı. Açılış gecesi, 21 ülkeden 26 şehrin temsilcilerini bir araya getirerek şehirlerarası dostluk köprülerinin kurulduğu bir buluşma noktası oldu. Konuk belediye başkanları ve heyetler, Kaleiçi OldTown Festivali’ni “Şehirler arasında dostluk ve işbirliğini güçlendiren örnek bir çalışma” olarak değerlendirdi.

MASALSI KORTEJLE BÜYÜLEYEN BİR GECE

Festivalin ikinci gecesinde Kaleiçi sokakları, her yıl merakla beklenen geleneksel kortej geçişiyle bir masal sahnesine dönüştü. Tahtabacaklar, jonglörler, ateş sihirbazları ve rengarenk kostümleriyle bando ekipleri korteje eşlik etti. Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej, Kaleiçi’nin tarihi dar sokakları boyunca ilerlerken büyük ilgi gördü. Renkli kortej, Karaalioğlu Parkı’nda Gripin konseriyle son buldu. Konser alanı, saatler öncesinden dolarken gençler Gripin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Festivalin üçüncü gününde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde konuk heyetlerle “Barış” temalı bir forum düzenlendi. Heyetler, kendi şehirlerinde uyguladıkları barış politikalarını paylaşırken forumun sonunda barış deklarasyonu imzalandı. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi, Ukrayna’dan Kamianets-Podilski ve İtalya’dan Noto şehirleriyle iş birliği protokolü imzaladı. Konuk belediye başkanları ve heyetler festivalin dördüncü günü gerçekleştirilen veda yemeğinin ardından ülkelerine uğurlandı.

KALEİÇİ’NDE SANATIN KALBİ ATTI

Festival süresince Kaleiçi’nin farklı noktalarında resim, seramik, heykel, keçe ve fotoğraf atölyeleri kuruldu. Sokak performansları, dans gösterileri ve sergiler, Kaleiçi’nin tarihi sokaklarını bir açık hava sahnesine dönüştürdü. Katılımcılar hem ürettikleri eserlerle festivale renk kattı hem de tarihi atmosferde sanatın farklı dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Bu yıl festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri de oryantiring yarışması oldu. Kaleiçi’nin labirenti andıran sokaklarında gerçekleşen yarışmaya, 40’ı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu olmak üzere çok sayıda yarışmacı katıldı. Konuk heyetlerin de ilgi gösterdiği yarışmada sporcular, harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini sergiledi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.