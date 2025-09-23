Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında tiyatro ve sinema oyuncusu Vahide Perçin, Minteks çalışanları ile fabrika bahçesinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinliklerinden “Fabrika Okumaları” söyleşisi Minteks’te yapıldı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Vahide Perçin’in katıldığı söyleşi, fabrika bahçesinde gerçekleşti. Programı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, oyuncunun kızı Alize Gördüm ve oyuncu Altan Gördüm, Minteks Grup Başkanı Özkan İrman adına İhsan İrman, Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İmran ile fabrika çalışanları izledi.

Bu programa davet eden Nilüfer Belediyesi ve Minteks’e teşekkür eden Perçin, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rıfat Ilgaz’ın edebi yönü ve yazarlığından bahseden Perçin, birçok eserinin bulunduğunu, en çok hatırlananın ise Hababam Sınıfı olduğunu dile getirdi. Ilgaz’ın toplumcu, gerçekçi bir yazar olduğunu belirten Perçin, “Hem yazar, hem şair olarak çok kapsamlı ve birikimli bir insan. Toplumcu, gerçekçi yani hayatın içinde seni, beni, bizi, sorunlarımızı anlatan, onları hikayeleştiren, onları dert eden bir yazar. O yüzden kıymetli birisi. Sizlerle bu öyküyü paylaşacağım için de çok mutluyum” diye konuştu.

Okuma bölümünde Rıfat Ilgaz’ın “Nerede o eski ustalar” isimli eserinden “At oğlum” öyküsünü okuyan Perçin, daha sonra çalışanların merak ettikleri soruları yanıtladı. Programın sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Minteks yöneticileri Perçin’e teşekkür etti.