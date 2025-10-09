Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Selami Ateş Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda, Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşe Asma Başak, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mücadele azmi, disiplini ve kararlılığıyla dikkat çeken genç sporcu Ayşe Asma Başak, Selami Ateş Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla hem kulübünü hem de Uzunköprü’yü gururlandırdı.

Bu önemli başarıyla Ayşe Asma Başak, Uzunköprü’nün adını bir kez daha ulusal arenada başarıyla duyurdu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin yaptığı açıklamada, “Bitmeyen mücadele ruhuyla bu büyük başarıya imza atan sporcumuz Ayşe Asma Başak’ı yürekten tebrik ediyor, gelecekte de nice gurur verici başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.