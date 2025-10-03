Edirne'de Uzunköprü Master Veteranları Derneği Başkanı Veli Yıldırım, Yaşlılar Günü’nde Haydun Saygı, Ahmet Altınköprü ve Rasim Ertene’ye yönelik saldırıyı kınadı. Yıldırım, “Bu utanç verici olayda fiziksel müdahaleden öte, toplumun büyük çoğunluğunu hedef alan sözler rahatsız edici. Yerel kurumlar göreve çağrılıyor” dediErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Haydun Saygı, Ahmet Altınköprü ve Rasim Ertene’ye yönelik çirkin saldırı, sivil toplumda büyük tepki çekti.

Uzunköprü Master Veteranları Derneği Başkanı Veli Yıldırım, dernek adına yayımladığı açıklamada, ilçenin sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik kalkınmasına emek veren bu isimlere saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı.

Başkan Yıldırım, “Şahsım ve derneğim adına bu saldırıyı kınıyorum. Fiziksel müdahaleden daha rahatsız edici olan, Uzunköprülülerin büyük çoğunluğunu hedef alan söz ve davranışlardır. Bu, toplum hassasiyetlerini hiçe sayan bir anlayıştır” dedi.

KURUMLARA ÇAĞRI: “UZUNKÖPRÜ SAHİPSİZ DEĞİL”

Uzunköprü Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası’nı göreve çağıran Yıldırım, açıklamasında, “Büyüklerimize sahip çıkacaklarına, bu utanç verici olay karşısında duyarlılık göstererek adımlar atacaklarına inanıyoruz. Aksi takdirde vahim sonuçlar doğurabilir. Olaya karışanlar hakkında kanuni yaptırımlar derhal uygulanmalı. Uzunköprü sahipsiz değildir; asıl sahipleri Uzunköprülülerdir" ifadelerini kullandı.