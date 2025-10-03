Muğla'ya bağlı Milas Belediyesi vatandaşların sağlığını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyor. İlçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdüren ekipler halk taraması yaparak mahalle sakinlerinin sağlık durumlarını kontrol ediyor.MUĞLA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza yönelik kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapan ekipler 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla kadınlara yönelik mahalle eğitimleri de gerçekleştiriyor.

KIRSAL MAHALLELERDE HALK TARAMASI YAPILIYOR…

Vatandaşların sağlığını önemseyen ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin de saptanması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği halk taraması ile vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.

HALK TARAMASI BELİRLİ PERİYOTLARLA DEVAM EDECEK…

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yapılan ölçümlerin ardından değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirme yapılarak ilgili kurumlara yönlendirilmeleri de yapılıyor. Halk taramasının belirli periyotlarla devam edeceğini belirten ekipler mahalle ziyaretlerine devam edilerek vatandaşlara ikamet ettikleri mahallelerde hizmet verileceğini ifade ettiler. Yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Milas Belediyesi’ne teşekkür etti.

MEME KANSERİ FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLİYOR…

Milas Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla kadınlara yönelik mahalle eğitimleri gerçekleştiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmaları konusunda bilinçlendirilmeleri hedefleniyor. Ekim Ayı içinde gerçekleştirilecek olan ziyaretlerle eğitimler Milas’ın farklı mahallelerinde yapılarak kadınlar bilgilendirilecek.

EĞİTİMLER AKÇALI, GÖLYAKA VE KAPIKIRI MAHALLELERİ İLE BAŞLADI…

Önceden belirlenen mahalle ziyaretleri takvimine göre eğitimler Akçalı, Gölyaka ve Kapıkırı Mahallelerinde başladı. Eğitimlerin sonunda ise mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, Milas Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taşındı. Kontrolleri tamamlanan kadınlar, yine belediyenin araçlarıyla evlerine geri götürüldü. Ekim ayı boyunca sürecek eğitimlerde kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak erken teşhis ve tedavi şansını artırmak amaçlanıyor.