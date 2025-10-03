Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (GÖLMEK) için yeni dönem kayıtlarını 6 Ekim 2025 Pazartesi itibariyle almaya başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; meslek edinmek, yeni beceriler kazanmak veya hobilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için bu yıl da GÖLMEK bünyesinde çeşitli branşlarda kurs imkanı sunacak.

Vatandaşların mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen GÖLMEK, bu dönem de ilgi görmesi beklenen 12 branşta kapılarını açacak. GÖLMEK kurslarına katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Yeni dönemde ise giyim, el nakışı, mefruşat, dekoratif el sanatları, iğne oyası, filografi, takı tasarım, el örgüsü, gümüş takı tasarım, minyatür, kırkyama ve arıcılık branşlarında eğitimler verilecek.

19 KURS MERKEZİNDE EĞİTİMLER VERİLECEK

GÖLMEK Kursları; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, İhsaniye Sosyal Merkezi, İhsaniye Kurs Merkezi, Ulaşlı, Yazlık Mahalle Konağı, Hisareyn, Düzağaç Kültür Merkezi, Halıdere, Değirmendere Kültür Merkezi, Değrimendere Mahalle Konağı, Şirinköy Kızılay binası, Düzağaç, Yenimahalle Konağı, Topçular, Uydukent, Piyalepaş, Şehitler, Çiftlik Kültür Merkezi ve Örcün kurs merkezlerinde hizmette olacak.