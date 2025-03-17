Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sanatın, edebiyatın,Türk düşün dünyasının önemli isimlerini Antalya'nın parklarında yaşatmaya devam ediyor. Belediye Meclisi'nce alınan kararla kentin farklı noktalarındaki parklara, topluma ilham veren sanatçı, edebiyatçı ve yazarların isimleri verildi.ANTALYA (İGFA) - Bu kapsamda, 2 Mart'ta hayata veda eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın ismi, Muratpaşa'nın Çağlayan Mahallesi 2028-2029-2031 sokaklarının kesişim noktasındaki parka verilecek. Müzik hayatı boyunca halkın sesi olmuş, "Aldırma Gönül", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Deniz Üstü Köpürür" gibi unutulmaz eserlere imza atmış olan Akbayram, böylece Muratpaşa'da yaşamaya devam edecek.

Bununla birlikte, Altındağ Mahallesi'nde 153 Sokak üzerinde yer alan parka "Halk Ozanı Murat Çobanoğlu Parkı" ismi verildi. 1968-1987 yılları arasında çıkardığı yirmiye yakın plak ve kasetiyle tanınan, "Kiziroğlu" eseriyle hafızalara kazınan Murat Çobanoğlu, türküleriyle Anadolu'nun sesi olmuştu.

Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan 1487-1488-1490 sokaklarının kesişimindeki parka ise "Yazar Doğan Avcıoğlu Parkı" ismi verildi. 1960'lı yıllarda "Yön" dergisini kurarak düşünce hayatına yön veren, "Türkiye'nin Düzeni" kitabıyla ülkedeki sosyoekonomik sorunlara dikkat çeken Avcıoğlu, Muratpaşa'da yaşatılacak isimlerden biri oldu.

Ayrıca, Güzeloba Mahallesi'nde 2143-2148-2130 sokakları keşişim noktasında yer alan park, şair ve yazar Ahmet Telli'nin adıyla anılacak.