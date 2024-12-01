Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlik Kültür Gezileri” etkinliğinde üniversite öğrencileri 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Malatya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdiler.MALATYA (İGFA) - Rehberler eşliğinde yapılan gezi etkinliğinde Malatya'ya şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine Malatya'nın tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerini kapsayan gezi etkinliğinde Malatya'nın kültürel değerlerini ve tarihini yansıtan müzeler gezildi.

50 kişilik gruplar halinde yapılan turlarda gezi durakları şöyle: “Aslantepe Höyüğü, Poyraz Konağı, Kent Müzesi,Gedik Kültür Merkezi, Sanat Sokağı, Radyo ve Gramofon Müzesi, Buğday Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Malatya Kültür Evi.”

Düzenlenen gezi kapsamında Sanat Sokağı’nda yer alan Sanat ve Eğitim Merkezinde (MABESEM) gençlerle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Başkan Er, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, “Gençlerimiz, bizim en büyük önceliğimizdir. Onların sorunlarını dinliyor, taleplerini değerlendiriyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Bu gezilerle hem tarih bilincini geliştirmek hem de kültürel mirasımızı gençlerimize tanıtmak istiyoruz. İlkbahar aylarında ise ilçelerimizdeki kültürel ve tarihi mekânları da bu programlara dâhil ederek kapsamı genişleteceğiz.” dedi.

Öte yandan geziye katılan gençler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.