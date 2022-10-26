Bayburt Üniversitesi ile Türk Kızılay’ı Bayburt Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü kampanya kapsamında ihtiyaç duyan öğrencilere ücretsiz kıyafet temin edecek olan Genç Kızılay Bayburt Butik Mağazasının açılışı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in katıldığı törenle gerçekleşti.



Hayırseverler ile öğrencileri 'iyilik hareketinde' buluşturan Genç Kızılay Bayburt Butik Mağazası Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik tarafından Kültür Merkezinde açıldı. İhtiyaç duyan öğrencilere kışlık kıyafetlerin ücretsiz temin edileceği mağazanın açılış konuşmasını yapan Rektör Türkmen, yardımlaşmanın ihtiyaç sorunlarını çözmenin ötesinde toplumda gönül köprüleri oluşturmak gibi bir değerinin olduğunu ve Türk Kızılay’ının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında inşa ettiği bağlar sayesinde kültürümüzü layıkıyla temsil ettiğini söyledi. Rektör Türkmen, "Kültür Merkezimizi yalnızca tüketimin değil, üretimin ve dayanışmanın da gerçekleştiği bir 'sosyal imalathane' olarak tasarlamıştık. Açılışına katılmaktan onur duyduğum Kızılay Butik projesi ile ihtiyaç duyan öğrencilerimizle hayırseverler arasında gönül köprüleri kuracağız. İyilik, paylaştıkça çoğalacak!" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Türkmen, öğrencilerle sohbet ederek reyonlardaki ürünleri inceledi.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Genç Kızılay Bayburt Butik Mağazasında kış mevsimi için gereken kıyafet çeşitlerinin tamamı bulunuyor. 'Yalnız Değilsiniz!' sloganı ile yüzlerce öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje kapsamındaki Butik Mağaza 28 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.