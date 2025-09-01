İzmir'de Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, yeni dönem için kayıtlara başladı. İlçenin 10 noktasında yer alan ve 3-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek olan merkezler yaz tatilinin bitmesiyle 2025-2026 eğitim dönemi için kapılarını yeniden açıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri Naldöken, Evka 3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar Mahallesi’nde 2 adet olmak üzere 10 ayrı noktada hizmet veriyor.

Özellikle anneler başta olmak üzere ailelerin büyük ilgi gösterdiği merkezler, çocukların haftanın iki günü yarım gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde vakit geçirebileceği güvenli bir ortam sağlıyor. Bu sayede aileler, çocuklarını güvenle bu merkezlere bırakıp, kendilerine vakit ayırabiliyor ve gündelik işlerini rahatça halledebiliyor.

GÜVENLİ VE EĞİTİCİ ORTAM

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu merkezler, hem çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ailelerimize rahat bir nefes aldırıyor. Anneler ve babalar için çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmak büyük bir ihtiyaç. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor. Ailelerimiz, çocuklarının güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak için acele etsinler” diye konuştu.

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinden yararlanmak isteyenler için başvuruların merkezlerden alınacağı bildirildi.