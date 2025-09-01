Keçiören Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında kurum bünyesinde staj yapacak öğrencilere yönelik kapsamlı bir oryantasyon programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından organize edilen eğitim, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından öğrencilere, Belediye’nin organizasyon yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi. Daha sonra işyerindeki yangın çıkışları, uyarı levhalarının anlamı, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında uyulması gereken temel kurallar detaylı şekilde aktarıldı.

Stajyer öğrenciler, görev yapacakları birimlerin tanıtımıyla birlikte mola saatleri, yemek düzeni ve çalışma ortamına ilişkin genel kurallar konusunda da bilgilendirildi.

Eğitimin, öğrencilerin hem iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç kazanmasına hem de Belediye ortamına daha hızlı uyum sağlamasına katkı sunması amaçlandı.