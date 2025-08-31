İş dünyasına ve iş arayanlara ekonomik katkı sağlamak için projeler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını da gözeten örnek bir programa imza attı. Bursa İş Ofisi tarafından hayata geçirilen “Glütensiz pasta yapımı eğitimi”, yoğun ilgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - İş dünyasına ve iş arayanlara ekonomik anlamda destek olabilecek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığına verdiği önemi istihdam hedefiyle birleştirerek örnek bir projeye daha imza attı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü Bursa İş Ofisi tarafından Uzay Pastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Glütensiz pasta yapımı eğitim’ programı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İki grup halinde yapılan eğitimlerin ilk gününde, doktorlar tarafından kursiyerlere çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin ikinci gününde ise katılımcılar usta şeflerden glütensiz doğum günü pastası, börek, kurabiye, poğaça ve tatlı yapımlarını uygulamalı olarak öğrendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara program sonunda sertifikaları verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarının çok faydalı olduğunu söyleyen kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e e ve emeği geçenlere teşekkür etti.