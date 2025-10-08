Konya Büyükşehir Belediyesi, sanatın birleştirici gücüyle Filistin davasına dikkat çekmeye devam ediyor. “Kökler ve Gölgeler” sergisi ile “Direniş’in Şehri Gazze’nin Şiiri” etkinliği, bir yandan sanatın evrensel dilini ön plana çıkarırken, diğer yandan gençlerde adalet, özgürlük ve vicdan kavramlarının içselleşmesine katkı sağadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve direnişin sanatsal ifadesini ortaya koymak amacıyla iki anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

“Kökler ve Gölgeler” sergisi ile “Direniş’in Şehri Gazze’nin Şiiri” adlı şiir gecesi, sanatın diliyle vicdanlara dokundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Direniş’in Şehri Gazze’nin Şiiri” programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen şiir gecesi, duygusal atmosferiyle izleyenleri derinden etkiledi.

Salonun hınca hınç dolduğu etkinlikte, Gazze’nin direnişini anlatan etkileyici bir belgeselle programa başlandı. 7 Ekim öncesi ve sonrası yaşanan büyük yıkım, dramatik görüntüler eşliğinde izleyicilere aktarıldı. Ardından gençlerin sahnelediği tiyatral gösteriyle Gazze’de yaşayan bir çocuğun hikâyesinin anlatılması katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Ebru Sanatçısı Abdulvahap Ertekin’in, sahnede şiirlere su üzerinde renklerle eşlik ettiği bölüm ise geceye görsel bir zarafet kattı. Türkçe, İngilizce ve Arapça seslendirilen şiirler, Gazze’nin acısını, umudunu ve direnişini farklı dillerde ama tek bir yürekle anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu’nun düzenlediği, Gazze’de yaşayan ressam ve fotoğrafçıların eserlerinden oluşan “Kökler ve Gölgeler Sergisi”ni de ziyaret etti.