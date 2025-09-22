Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 5’incisi bu yıl ‘Soğanlı Vadisi’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Türkiye’nin farklı illerinden gelen elit sporcuların yanı sıra 19 farklı ülkeden katılan yabancı sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.KAYSERİ (İGFA) - 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı olan Kayseri’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporu toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen vizyoner projelerinden biri olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl beşinci kez düzenlendi.

‘Soğanlı Vadisi’ temasıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 19 farklı ülkeden 811 yabancı sporcunun ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen elit atletlerin katılımıyla adeta bir spor şölenine dönüştü.

Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan ve 21K, 10K ile Halk Koşusu olmak üzere üç kategoride düzenlenen maratona, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Tevfik Kürtüncü, Türkiye Atletizm Federasyonu Kros Koşularından Sorumlu As Başkan Abdullah Yılmaz, Yol Koşuları, Dağ Koşuları ve Patika Koşularından Sorumlu As Başkan Mehmet Münir Cura, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ile 19 farklı ülkeden katılan yabancı koşucular ve binlerce Kayserili sporseverler katıldı.

Avrupa Spor Başkenti Vurgusu

21K yarışı başlamadan önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporculara seslenerek, “Bizi yalnız bırakmadınız, bu güzel yarışmada sağlıklı, kazasız, belasız yarış diliyorum. Hepiniz gönlümüzde birincisiniz, hepiniz iyi ki varsınız. Bir doktor büyüğünüz olarak diyorum ki spor, koşu, doğayla buluşalım, Kayseri’mize ve güzel organizasyonumuza hoş geldiniz. Spor A.Ş.’miz iyi ki varsınız, Kayseri’ye renk katıyorsunuz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin sporun başkenti olması için hep beraber el ele çalışacaklarını ifade etti.