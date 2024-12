Uludağ Elektrik Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin yanı sıra tüm Türkiye’de büyük çaptaki müşterilere enerji tedariki sağlıyor. Şirket, sunduğu hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken, dijitalleşme çalışmalarıyla da çevreyi korumayı amaçlıyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, pek çok işlemi dijitalleştirerek hem kağıt çıktı oranını düşürüyor hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Kullanıcılar, şirketinonline işlem merkezi sayesinde abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi işlemleri dakikalar içinde, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan gerçekleştirebiliyor.

Abonelik işlemleri sadece 3 dakikada tamamlanırken, tüketim endeksi girilerek fatura oluşturulabiliyor, tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden ise geçmiş elektrik tüketim verileri incelenebiliyor. Tüm bu kolaylıklardan yararlanabilmek için web tarayıcısı üzerinden www.uludagelektrik.com.tr linkinden online işlem merkezine tıklamak yeterli oluyor.

Şirket dijital hizmet kanallarını aktif kullanmanın yanı sıra fiziksel ortamların konforunu ve şartlarını iyileştirmeye de devam ediyor. Şirket, 100’e yakın fiziksel işlem merkezi, online işlem ve çağrı merkezi ile e-Devlet üzerinden de elektrik işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlıyor.

KAĞIT TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ELEKTRONİK FATURA TEŞVİK EDİLİYOR

Şirket, kağıt tüketimini azaltarak yeni nesillere temiz bir dünya bırakma hedefiyle elektronik fatura kullanımını da teşvik ediyor. Elektronik faturaya geçen yaklaşık 2 milyon abonesiyle kağıt çıktı sayısını müşterileri nezdinde azaltmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, aynı zamanda ağaçlandırma çalışmalarıyla da doğaya katkıda bulunuyor.

Elektronik fatura uygulaması sayesinde yılda 30 ton kağıt tasarrufu sağlıyor; bu da 800 bin litreyi aşkın suyun korunmasına ve 39 ton karbondioksit salımının önlenmesine yardımcı oluyor.

Elektronik fatura, faturaların kaybolma riskini ortadan kaldırarak müşterilerin her an her yerden faturalara erişimini sağlıyor. Hem kurum içi hem de kurum dışı kağıt tüketiminden elde edilen tasarruflar, 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına yönlendiriliyor. Son 5 yıldır her yıl dikilen binlerce fidanla, 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturulmuş durumda. Bu çabalar, çevresel bilinci artırmayı ve toplumu doğa dostu çözümler konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor; böylece gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım atılmış oluyor.