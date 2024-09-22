Yeşilırmak'ta görülen devasa araca görenler önce bir anlam veremedi. Dev tekerleriyle suda ilerleyen araç görenleri şaşkına çevirdi. Olayın aslı ise sonradan anlaşıldı.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Ukrayna'da çok amaçlı özel arazi aracı UTV üreten Sherp firması, dünya genelinde zorlu arazi koşullarında kullanılan YETX markasının üretimini Bursa'da gerçekleştiriyor.

Tokat Belediyesi bir yandan çevre kirliliğine karşı farkındalık amaçlı çalışmalar yürütürken bir yandan da şehrin temizliği konusunda araç-ekipman noktasında yenilikler gerçekleşiyor.

Bunlardan bir tanesi de hem karada, hem de suda hareket edebilen SHERP adlı araç oldu.

Tokat Belediyesi'ne kazandırılan yeni ilaçlama aracı SHERP, gerek Yeşilırmak içerisinde gerekse kentin dar ve girilemeyen tüm alanlarında 7/24 ilaçlama çalışması yapmak amacıyla hizmete sunuldu. Aracın tanıtımını yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, direksiyon başına geçti.

Yeşilırmak'ın içinde yapılan ilaçlama çalışmasında adeta bir film sahnesini andıran görüntüler verdi. Karada, suda, bataklık alanlarda rahatlıkla kullanabilecek araçla sivrisinek, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'ta bir ilk olduğunu söylerken deneme sürüşünü gerçekleştirdi ve Tokat'a hayırlı olmasını diledi.