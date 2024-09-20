UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk hafta mücadeleleri tamamlandı. Dün (19 Eylül) oynanan Kızılyıldız-Benfica maçında ilk defa Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımının...Devamı için tıklayınız
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