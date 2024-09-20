Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığını açıkladı Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk hafta mücadeleleri tamamlandı. Dün (19 Eylül) oynanan Kızılyıldız-Benfica maçında ilk defa Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımının...Devamı için tıklayınız