Ücretli çalışan sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişi iken, 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.