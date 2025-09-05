Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Denetim Kurulu ve Mali Yönetim Komitesi toplantısı, Gölcük’te gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi UCLG-MEWA) Denetim Kurulu ve Mali Yönetim Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Değirmendere Yalı Evleri’nde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Yalova İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ile Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Yıldırım katıldı.

MALİ VE DENETİM SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Tarihî Yalı Evleri’nde düzenlenen toplantıda, teşkilatın mali yönetim ve denetim süreçlerine ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Katılımcılar, alınan kararların bölge teşkilatına ve yerel yönetimlere katkı sunmasını temenni etti.

Toplantının ardından, alınan kararların hayırlara vesile olması dileğinde bulanan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm katılımcılara teşekkür etti.