İstanbul Şile Kumbaba Caddesi'nden start alan Tour of İstanbul’un ikinci etabı 03:43:38 süresiyle Lotto takımından Mauro Cuylits kazanarak genel klasman lideri oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano’nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Tırmanışların ve teknik inişlerin bol olduğu etap büyük heyecana sahne oldu. Hafif rüzgarlı hava, bisikletçilerin sürüşüne tempo kattı. Yarışın 65,8. kilometresindeki tırmanış kapısında yeşil mayo için kıyasıya bir mücadele yaşanırken, aynı rekabet 106. kilometredeki sprint prim kapısında da devam etti.

Şile’nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında geçen etap, sadece sporcular için değil izleyiciler için de unutulmaz anlar yaşattı.

MAURO CUYLİTS ÜÇ FORMA BİRDEN KAZANDI

Nefes kesen bir finishin ardından lider formalar ödül töreninde sahiplerini buldu.

Turuncu forma, Şile Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e; mavi forma, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından yine Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e takdim edildi. Yeşil forma, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran tarafından Tarteletto–Isorex’ten Robbe Claeys’e; beyaz forma ise Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedrettin Naim Aslan tarafından Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits’e verildi. Etabı 03:43:38’lik derecesiyle tamamlayan Cuylits, aynı anda üç formayı birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ÜÇÜNCÜ ETAP ARNAVUTKÖY’DE YAPILACAK

Tour of İstanbul’un üçüncü etabı, 6 Eylül’de saat 10.30’da Arnavutköy Belediyesi önünden başlayacak olan 165,7 kilometrelik Arnavutköy–Arnavutköy parkurunda koşulacak ve yine aynı noktada saat 14.30’da sona erecek.

Zorlu profiliyle dikkat çeken etap, kuzey ormanlarının içinden geçen uzun düzlükler ve sert eğimli tırmanışlarla sporculara hem fiziksel hem de zihinsel açıdan önemli bir sınav sunacak.

Etap boyunca 64,9. kilometredeki tırmanış kapısı ile 80,8. kilometredeki sprint kapısı, etap içindeki en kritik mücadelelerin yaşanacağı noktalar olacak.

Pelotonun parkurda dağılması ve yeniden toparlanması beklenirken, takımların uygulayacağı taktikler etap sonucunu doğrudan etkileyecek.