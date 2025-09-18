İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen U20 (Urban 20) Başkanlar Zirvesi’nde çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Tugay, İzmir’de gıda güvencesi için atılan adımlar çerçevesinde İZMAR ve Kent Lokantaları uygulamalarını örnek gösterdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen U20 (Urban 20) Başkanlar Zirvesi’ne katıldı.

New York, Tokyo, Paris gibi dünya metropollerinin belediye başkanlarının ve temsilcilerinin yer aldığı zirvede, Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve U20 Temsilcisi Prof. Dr. Pınar Okyay da eşlik etti.

New York, Tokyo, Paris gibi dünya metropollerinin belediye başkanlarının ve temsilcilerinin yer aldığı zirvede kentler, ekonomik fırsatlar ve finansman, iklim eylemi ve kentsel dirençlilik, sosyal kapsayıcılık ve eşitlik, dijital dönüşüm ve yenilik başlıkları altında ortak çözümler geliştirildi.

“Eşit Gelecekler İçin Eşit Hızlar: Dijitali Toplum Yararına Kullanmak” başlıklı oturumda konuşan Başkan Tugay, dijital erişimin artık bir lüks değil, temel bir altyapı olduğunu vurguladı. Başkan Tugay, özellikle yaşlı nüfusun dijital dünyadan dışlanmaması için İzmir’de hayata geçirilen projeleri anlatarak, “Erişim artık bir ayrıcalık değil, bir haktır. İzmir’de yaşlanmak; üretken, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek demektir. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı yalnız bırakmamak, onları dijital çağın tam bir parçası haline getirmektir” dedi.

“Yerel Eylemden Sistemsel Değişime: Gıda Sistemi Adaletinin Ön Saflarında Kentler” oturumunda İzmir’de gıda güvencesi için atılan adımları paylaşan Başkan Tugay, İZMAR ve Kent Lokantaları uygulamalarını örnek göstererek, “Gıda güvenliği en temel insan haklarından biridir. Kimsenin sofrada geride kalmaması için yerel yönetimler öncü olmalıdır” dedi. İklim krizi ile ilgili olarak her konuda olduğu gibi bilime ve tüm taraflarının katılımına gereksinim olduğunun altını çizen Tugay, İzmir Tarım ve Gıda Konseyi örneğini ve COP İzmir deneyimini paylaştı.

KAPANIŞ OTURUMUNDA DAYANIŞMA VE UMUT VURGUSU

14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen kapanış genel oturumunda ise Başkan Tugay, U20 Bildirgesi’nin ana mesajını ve kentlerin G20 ile ilişkisini değerlendirdi. Başkan Tugay, “Gerçek dirençlilik, dayanışmadan doğar; izolasyondan değil” ifadelerini kullandı.

Zirvede belediye başkanları, küresel sorunlara karşı ortak çözüm önerileri geliştirdi ve G20 liderlerine sunulacak U20 Ortak Bildirisi’nin son halini onayladı.