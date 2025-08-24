Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K’nin roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez havalandığını duyurdu. Hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilen Şimşek K, Türkiye’nin savunma kabiliyetine güç katıyor.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Şimşek K’nin roket destekli kalkış sistemi (RATO) ile ilk kez yerden havalanarak önemli bir başarıya imza attığını açıkladı.

Şimşek K, bu gelişmeyle hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme yeteneği kazanarak operasyonel esnekliği artırdı. Görgün, o ana ilişkin görüntüleri ve haberi NSosyal'den duyurdu.

Prof. Dr. Görgün paylaşımda, “Savunma sanayiimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu adım, tamamen millî imkânlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesine, mühendislere ve savunma sanayii ekosistemine teşekkür eden Prof. Dr. Görgün, Şimşek K’nin caydırıcılığı güçlendiren bir teknoloji olduğunu vurguladı.