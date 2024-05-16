Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Geleneksel Futbol Turnuvası ,Turnuva Kömisyon toplantısı bu hafta

Tekirdağ Bayburtlular Derneğinde yapıldı.

Tekirdağ Bayburtlular Dernek Başkanı Sinan Dağ Komisyon heyetini Dernek Merkezinde ağırladı.Komisyon toplantısına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu ve Turnuvaya katılım sağlayan Derneklerin Başkanları katıldı.

Komisyonda, haftanın raporu ve bu hafta yapılacak olan maçlarla alakalı bilgiler paylaşıldı.

Toplantının hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.