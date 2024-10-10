2013 yılında 7 milyon düzeyinde olan yurt dışında tatil yapan Türk turist sayısı, 2023 yılında ilk kez 10 milyonu aşarak 11 milyon 67 bin 359’a ulaştı. 2024 yılı sonuna kadar bu rakamın 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ağırladığı turist sayısıyla her geçen gün yeni rekorlar kırarken, yurt dışında tatili tercih eden Türklerin sayısı da giderek artıyor.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında yurt dışına çıkan Türklerin sayısı ilk kez 10 milyonu aştı. Geçen yıl toplamda 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat yaparak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 90 milyon 663 bin 923 oldu. Türk vatandaşları, 2023'ün tamamında toplam 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Kişi başı harcaması ise 639 dolar oldu.

Yurt dışına çıkan Türk turist sayısının bu yıl da artarak yıl sonuna kadar 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. 2024 yılı turları sürerken 2025 yılı için de erken rezervasyonlar da hızlı başladı. Erken rezervasyonlarda bir önceki yıla oranla beş kata varan artışlar yaşanıyor. Bu artışta devam eden vize sorunu nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması da etkili oluyor. Sektör yetkilileri de sıkıntı yaşamak istemeyenlerin işlemlerini şimdiden tamamlaması gerektiği hatırlatmasında bulunuyor.

Fransa, İspanya ve İtalya her zaman olduğu gibi Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda Yunanistan, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin popülerliği de hızla artıyor.

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Schengen vizesi bulunanların tatil için hâlâ Avrupa’yı tercih ettiğini belirtirken, kültür turlarıyla tanınan Balkanlar bölgesinin de son dönemde önemli bir alternatif olmaya başladığının altını çizerek “Adriyatik kıyılarındaki Karadağ’ın Budva, Kotor kentleri ile Arnavutluk’un Ohri, Saranda, Avlonya gibi kentlerini kapsayan turlarımız, hem bölgenin tarihi yapılarını görmek hem de denizin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında” dedi.

Türk turistlerin yurt dışındaki top 10 destinasyon şöyle: