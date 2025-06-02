Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programının son rotası olan Maden Deresi’nde çok sayıda doğa tutkunu Türkiye’nin yeşil cennetleri arasında olan destinasyonda büyüleyici bir yolculuğa çıktı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Doğa Yürüyüşleri programları tüm hızıyla devam ederken, doğaseverlerin rotası bu kez Kocaali’de yer alan Maden Deresi parkuru oldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda doğanın büyüleyici tonları arasında keyifli bir hafta sonu geçirdi.

BÜYÜLEYİCİ BİR YOLCULUK

Doğa yürüyüşü kapsamında Türkiye’nin yeşili, doğası, kalbinden akan gürül gürül bir dereyle yeşil cennetlerinden biri olan Maden Deresi, büyüleyici bir yolculuğa ev sahipliği yaptı.

4 KİLOMETRELİK PARKUR

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, hafif egzersiz programları, yürüyüş yapan katılımcılar 4 kilometrelik zorlu parkuru tamamladığında fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi.

SIRADA ELMALI KÖYÜ VE ASLANLAR GÖLETİ VAR

Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Belediyemiz tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri, geçtiğimiz hafta sonu Kocaali ilçemizde yer alan Maden Deresi parkurunda gerçekleşmiştir. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen etkinliğimize katılım sağlayan tüm doğaseverlere teşekkür ederiz. Programlarımız 15 Haziran Pazar günü Elmalı Köyü ve Aslanlar Göleti Parkuru ile devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.