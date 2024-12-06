AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nda, 2024'ün şampiyonu belli oldu. Son iki yıldır şampiyonluğu kılpayı kaçıran Egemot H2K Racing Team, Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup'un şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ülkemizde motor sporlarının en çok takip edilen mücadelelerinden olan AVIS Türkiye Pist Şampiyonası, geçtiğimiz hafta İstanbul Park Yarış Pisti’nde koşulan yarışlarla tamamlandı.

Süper Grup’ta Egemot H2K Racing Team Pilotu Berkay Akça, 2024 sezonunun şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 2022 yılında İzmir’de Takım Kaptanları Kamil Çat ve Hayrettin Hazal Edremitlioğlu ile Hasan Alp Görüşen tarafından kurulan, Türk motor sporlarına genç sporcu kazandırma misyonuyla hareket eden Egemot H2K Racing Team, iki yılın ardından 25 yaşındaki genç pilotu Berkay Akça ile Süper Grup’un şampiyonu olmayı başardı.

2022 ve 2023 Türkiye Pist Şampiyonası’nda sezonunda şampiyonluğu çok ufak puan farkıyla kaçıran Egemot H2K Racing Team, iki yılın ardından gelen şampiyonluğu tecrübe olarak görüyor.

Takım Kaptanları Çat, Edremitlioğlu ve Görüşen, geçen iki sezonda büyük tecrübe kazandıklarını belirterek, “Kaçırdığımız iki şampiyonluk dramatik oldu ancak bizim takımımızda pes etmek yok. Her sezona daha çok gelişerek giriyoruz. Genç pilotlarımızla başarıyı yakalamak, bizim için bu sporun en anlamlı tarafı. Türkiye’de şampiyon olacağımızı biliyorduk, şimdi sırada Avrupa var” ifadeleri kullandılar.