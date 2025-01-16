TÜGİAD Bursa Şubesi, teknoloji dünyasını Bursa’da bir araya getiriyor. 21 Şubat Cuma günü Bursa’da gerçekleştirilecek olan “Yapay Zeka” temalı Teknoloji Zirvesi, yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini ve geleceğini sektörün lider isimleriyle ele alacak.BURSA (İGFA) - TÜGİAD Bursa Şubesi’nin öncülüğünde; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, YES for Europe, G20 YEA China Council, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ve İyzico iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Teknoloji Zirvesi, 21 Şubat’ta Almira Hotel’de düzenlenecek.

TÜGİAD Bursa Şubesi zirve kapsamında ziyaretlerini sürdürürken son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ile bir araya geldi.

Zirve hakkında fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal; Büyükşehir Belediyesi’ne, zirveye gösterdikleri ilgi ve sağlayacakları katkılar için teşekkür etti.

Zirve Başkanı TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkileri şu sözlerle ifade etti, “Yapay zeka, iş dünyasında bir dönüşüm hareketi başlatıyor. Bu dönüşümde Bursa’nın, Türkiye’nin ve tüm iş dünyasının güçlü bir şekilde yer alması büyük önem taşıyor. TÜGİAD Bursa Şubesi olarak, iş dünyasının geleceğine yön veren bu tür projelere ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi

Tam güren sürecek olan zirvede yer almak isteyen kişiler www.tugiadzirve.com adresi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.