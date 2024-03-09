2010 yılında çalışmalarına Almanya’da başlayıp 2021 yılında da Türkiye’de yatırım yapma kararı alan Bayelektrosan’ın Bayburt'a kazandırdığı fabrikanın açılışı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Organize Sanayi Sitesi’nde kurulan fabrikanın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada genç bir girişimci, yürekli bir hemşehrimizin emeğini ortaya koyarak şehrimize kazandırdığı bu fabrika, bizim gurur kaynağımız oldu.

Bu tesisi Bayburt’a kazandırmalarıyla çok mutlu olduk, gurur duyduk. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bayelektrosan firmasının şehrimizde faaliyete geçmesi Bayburt için çok kıymetlidir. Fabrikanın faaliyet alanları içerisinde üretilen ürünler; askeri savunma endüstrisinden havacılık ve uçak endüstrisine, uzay endüstrisinden otomotiv sanayine, tıp endüstrisinden telekominikasyon olmak üzere birçok alanda ülkemiz için büyük bir kazanım oluşturacaktır.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaktır” dedi. Konuşmasının devamında Bayburt'a yaptığı hizmetlerden dolayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye’nin ilk ve tek elektronik devre kartı üreten fabrikasını Bayburt'a kazandıran Bayelektrosan Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeze’ye teşekkür eden Başkan Pekmezci, açılışı yapılan tesisin örnek teşkil edeceğini ve genç girişimcilere ilham kaynağı olacağını sözlerine ekledi.