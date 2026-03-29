Belediye Başkanı Mete Memiş ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imza altına alınan proje, şehrin spor altyapısını kökten güçlendirmeyi hedefliyor.

Modern Tesisler ve 500 Kişilik Tribün

Proje kapsamında şehir merkezine inşa edilecek tesisler, uluslararası standartlara uygun özellikler taşıyacak. Yatırım planında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Nizami Futbol Sahası: 1 adet nizami ölçülerde, sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşa edilecek.

Donatılar: Bu saha içerisinde modern 4’lü soyunma odası ve 500 seyirci kapasiteli, aydınlatmalı çelik portatif tribün yer alacak.

Semt Sahaları: Şehrin farklı noktalarına toplam 5 adet daha sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandırılacak.

Tenis Kortu: Tenis sporuna olan ilgiyi artırmak amacıyla 1 adet kapalı tenis kortu inşa edilecek.

Şehrin spor geleceği için kritik öneme sahip olan projenin imza törenine; Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Âdem Köse de katıldı.