Günlük hava tahmin raporunda sıcaklıklar yüksek, Türkiye'nin kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 07 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.