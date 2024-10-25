Mısır'ın hazineleri, dünyanın dört bir yanından temsilcilerin seyahat sektörünü tanıtmak üzere bir araya geldiği Antalya Turizm Fuarı'nda gururla sergileniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'dan Kahire'ye yapılan direkt uçuşlarla Mısır'ın canlı başkenti, ortak tarihi ve Mısır kültürünün zenginliğini keşfetmek isteyen Türkiyeli gezginler için cazip bir destinasyon haline geldi.

Kahire, ailelere, macera arayanlara ve lüks gezginlere hitap eden, küresel turizm haritasında önde gelen bir destinasyon olarak kendini kanıtladı.

Antik harikalar ve modern cazibe merkezlerinin eşsiz karışımı, ziyaretçilere gelişmiş bir deneyim sunarak burayı mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getirdiğine dikkati çeken Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny şunları kaydetti:

“İlişkilerimizi güçlendirmemize, deneyimlerimizi paylaşmamıza ve artan sayıda uluslararası gezgine hitap eden pazarlar geliştirmemize olanak tanıyan bu haftaki Türk turizm fuarına katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Mısır ve Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan ortak bir tarihi ve uluslararası ziyaretçilerin keşfedebileceği zengin bir kültürü paylaşıyor. 2023 yılında 15 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış kaydettik. Turizm sektörümüzün artan dinamizmini teyit eder şekilde, 2024 yılında küresel varışlarda yüzde dörtlük bir artış bekliyoruz.”