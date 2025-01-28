İşkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarına ilişkin yılın ilk ayına ilişkin istatistiklere ilişkin tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de son 6 ayda işçi sayısı düşerken, sendikalılaşma oranı artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye'de 16 milyon 864 bin 733 işçiden yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin 547'si herhangi bir işçi sendikasına üye oldu.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 469 bin 945 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu, 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk-Metal Sendikası sahip olduğu 293 bin 829 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı.

İstatistiklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz